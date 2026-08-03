Зеленский подарил Санду полотенце за 76 тысяч рублей

Подарки между лидерами государств — это всегда маленькая дипломатическая пьеса. Тут каждый жест, каждая безделушка имеет вес, а иногда и ценник, который способен удивить сильнее, чем само заявление о дружбе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии