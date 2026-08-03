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Мировое обозрение

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Зеленский подарил Санду полотенце за 76 тысяч рублей

Зеленский подарил Санду полотенце за 76 тысяч рублей

Подарки между лидерами государств — это всегда маленькая дипломатическая пьеса. Тут каждый жест, каждая безделушка имеет вес, а иногда и ценник, который способен удивить сильнее, чем само заявление о дружбе.

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