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Игорь Орцев: Больше рекордов к большой дате!

Игорь Орцев: Больше рекордов к большой дате!

Из всех президентов Украины Зеленскому досталась самая ответственная на данный момент часть истории её государственности – тридцатилетие И следует отметить, что шоумен на президентском посту к этому историческому моменту пришелся как нельзя кстати.

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