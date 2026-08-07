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Климент Колесников: «Сейчас в Европе мировой уровень плавания, много сильных спортсменов. Где-то европейцы уже даже опережают американцев»

Двукратный призер Олимпийских игр Климент Колесников рассказал об ожиданиях от чемпионата Европы в Париже.

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