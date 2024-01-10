В Приморье экс-полицейского обвиняют в получении 14 млн взятки от иностранца

В Приморском крае бывшего полицейского обвиняют в получении особо крупной взятки. Согласно данным пресс-службы региональной прокуратуры, с апреля 2019 по февраль 2022 года фигурант получил от иностранного гражданина более 14 млн рублей.
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