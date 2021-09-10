Россия как преемница СССР не получила, что ей причиталось, включая Байконур

Любопытно, однакоПолитикаРоссия как преемница СССР не получила, что ей причиталось, включая Байконур РОСГОД – Россия. Годы. Дни. Советские активы были распределены несправедливо.Вернуться к статье91НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьKonstantin ПетровВопрос надо начинать было с территории Уральского казачьего войска, вплоть до Алматы (Алма-Аты), который был Русским городом Верный. Какого хрена это теперь Северный Казахстан?Евгений НатесовKonstantin Петров трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...ВСВалерий Сорокиннатесов , обоснуй выпады против Konstantin Петров .Konstantin ПетровОставьте убогого, а то он и Вас посчитает. Он под копирку всех обзывает, кто ему не нравится, кто не ставит ему лайки и имеет словарный запас выше 20 слов.Евгений НатесовСначала вопрос к тебе. Почему ты такая быдлятина?ВСВалерий СорокинС вами все понятно пациент, вторая стадия ( острая) шизофрении , переходящая в третью стадию (остаточную ) .ВСВалерий СорокинДа, вы правы пациент болен.Евгений НатесовЧто, быдлятина, сказать нечего?.. Вот вы, пиндоскиешлюшки, все одинаковые.МОморяк океанскийнадо отправить представителей для переговоров в составе отряда "альфа".Комментировать
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