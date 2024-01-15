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Крымское информационное агентство

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Синоптики рассказали, какой будет погода на Крещение в Крыму

Синоптики рассказали, какой будет погода на Крещение в Крыму

Повышение температуры воздуха и обильные осадки ожидаются в Крыму в ближайшие дни. Об этом корреспонденту телеканала «Миллет» сообщила начальник ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Татьяна Любецкая.

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