Археологи нашли древний затонувший корабль в районе голландского острова Тексел

Корабль был найден на глубине 30 метров и датирован периодом между 1645 и 1660 годами. Исследования показали, что на борту находились более 1500 артефактов, включая ковры, мебель, книги, посуду и серебряные изделия.
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