Нумерология денег: что это такое и как рассчитать свой денежный код

Как рассчитать Универсальные связки цифр Что такое денежный код и как им пользоваться Нумерология — наука о числах, которая позволяет по дате рождения узнать многое о человеке: его способностях и даже роде деятельности.
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