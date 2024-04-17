В Шереметьево все нормально: угрозы БПЛА нет

Аэропорт не принимает и не выпускает самолёты, утверждали источники. Позже, по информации РИА Новости, аэропорт "Шереметьево" работает в штатном режиме, рейсы на вылет и прилет обеспечиваются по расписанию.
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