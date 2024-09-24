Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 629 подписчиков

Запад готовится "слить" Зеленского: Куда он побежит? Версия экс-депутата Рады

Запад готовится "слить" Зеленского: Куда он побежит? Версия экс-депутата Рады

Ни одна страна мира не примет Зеленского после завершения СВО, уверен экс-депутат Рады Олейник. "Запад, очевидно, даёт сигнал о готовности начать переговоры по Украине без Зеленского и его команды", - отметил он.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх