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Жизнь после смерти существует: самый умный человек на планете раскрыл главную загадку человечества

Жизнь после смерти существует: самый умный человек на планете раскрыл главную загадку человечества

Со страхом смерти человек в первые сталкивается в раннем детстве. Каждому родителю приходилось заводить этот непростой разговор с перепуганным ребенком, внезапно осознавшим, что однажды не станет мамы и папы, а потом и его.

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