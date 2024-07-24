«Как будто вы не знаете, за что Ви его терпеть не может. Он его подставил», — знакомый Чимина заявил, как тот пробивал дорогу на сцену

Парни из BTS всегда были вынуждены крутиться внутри миллиона сплетен о собственных персонах. Чимина (Jimin) и Ви (V), например, уже давно перестали считать друзьями, говоря о том, что эта парочка музыкантов поссорилась из-за дружеской ревности к другим солистам.