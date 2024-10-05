The New York Times: Иран обратился к России с просьбой предоставить спутниковые снимки Израиля

Иран якобы обратился к России с просьбой предоставить данные спутниковой разведки территории Израиля в связи с подготовкой Тель-Авива к возможному удару по иранской территории.
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