Кроссовер Changan CS95: как он едет и сколько стоит

Кроссоверы Geely Monjaro и Chery Tiggo 8 Pro Max уже давно стали неотъемлемой частью российских дорог, внедорожники-танки также являются обычным явлением, но Changan CS95 далеко не так распространен, как Lamborghini или Bentley.
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