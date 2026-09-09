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Россияне стали экономить на памяти гаджетов при покупке электроники

Россияне стали экономить на памяти гаджетов при покупке электроники

В России растет спрос на смартфоны и планшеты с минимальным объемом памяти. В то же время спрос на устройства с более емкими накопителями сокращается.

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