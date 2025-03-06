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Царьград

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США прекратили передачу разведданных Украине: эффект на ВСУ сильный

США прекратили передачу разведданных Украине: эффект на ВСУ сильный

США приостановили делиться разведывательными данными с Украиной, что может ослабить возможности ВСУ. ЦРУ подтвердило временный перерыв, а Белый дом заявил о блокировке поставок оружия до демонстрации Киевом приверженности миру.

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Комментарии
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ЕД
Евгений Дудко
зеленский кричит шибко воевать хочу
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22 час.
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