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Царьград

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Запорожская АЭС отбила более 10 атак беспилотников ВСУ 12 сентября

Запорожская АЭС отбила более 10 атак беспилотников ВСУ 12 сентября

12 сентября ВСУ начали атаки беспилотниками на учебно-тренировочный центр Запорожской АЭС. Зафиксировано более 10 ударов.

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