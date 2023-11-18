Меладзе жестко поставил на место украинскую певицу-русофобку

В отношениях звезд имеются серьезные проблемыНедавнему разводу Константина Меладзе, вероятнее всего, больше всех обрадовались два человека: его бывшая супруга, которую он бросил ради Веры Брежневой, и Анастасия Приходько.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии