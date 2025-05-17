Заварите чай и еще два способа сделать удобрение из кожуры банана, чтобы урожай был сказочным

Бананы хоть и подорожали, но до сих пор остаются одним из самых популярных фруктов на столе россиян. Их нежная мякоть отлично утоляет голод, полезна для здоровья и добавляет вкуса самым разным блюдам — подходит для смузи, каши и выпечки.