Президент Ирана назвал условие, при котором возможно соглашение с США

Заключение соглашения с американцами по ядерной программе возможно, если США перестанут навязывать свои условия и запугивать Иран, заявил иранский президент Масуд Пезешкиан 18 мая на встрече с премьер-министром и главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдеррахманом Аль Тани, сообщает пресс-служба президента Ирана.