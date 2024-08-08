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Дмитровец

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Врачи больницы на Лобненской помогли пациенту с опасным сердечным заболеванием

Специалисты кардиологического отделения Городской клинической больницы имени В.В. Вересаева спасли пациента с острым воспалительным заболеванием сердечной мышцы, возникшем после перенесенной вирусной инфекции.

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