Врачи больницы на Лобненской помогли пациенту с опасным сердечным заболеванием

Специалисты кардиологического отделения Городской клинической больницы имени В.В. Вересаева спасли пациента с острым воспалительным заболеванием сердечной мышцы, возникшем после перенесенной вирусной инфекции.
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