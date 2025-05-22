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В Госдуме заявили о провальной подготовке укреплений ВСУ в Днепропетровской области

В Госдуме заявили о провальной подготовке укреплений ВСУ в Днепропетровской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) провалились с подготовкой укреплений в Днепропетровской области. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, передает ТАСС.

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