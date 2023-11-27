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Жозе Моуринью: «Мне нравится Азмун, но ему чего-то не хватает в обороне, чтобы стать настоящим игроком Моуринью»

Жозе Моуринью: «Мне нравится Азмун, но ему чего-то не хватает в обороне, чтобы стать настоящим игроком Моуринью»

– Может ли Азмун играть с Лукаку и Дибалой в старте «Ромы»? – Мы с Азмуном и Пауло немного разбалансированы.

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