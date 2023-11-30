Польские наёмники и двое инструкторов из США попали в плен ВС России в Авдеевке

Русские военные взяли в плен иностранных наёмников и инструкторов.В ходе боевых действий на Украине в городе Авдеевка (ДНР) русским военнослужащим удалось взять в плен американских инструкторов и наёмных польских солдат.
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