Бывший чиновник Митволь попытался взыскать с МВД и казны похищенные у него миллионы рублей

Дзержинский районный суд Ярославля отклонил иск бывшего замглавы Росприроднадзора Олега Митволя о взыскании 137 миллионов рублей с казны в лице Минфина и МВД России из-за хищения средств с его банковского счета.
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