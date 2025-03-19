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Бывший чиновник Митволь попытался взыскать с МВД и казны похищенные у него миллионы рублей

Бывший чиновник Митволь попытался взыскать с МВД и казны похищенные у него миллионы рублей

Дзержинский районный суд Ярославля отклонил иск бывшего замглавы Росприроднадзора Олега Митволя о взыскании 137 миллионов рублей с казны в лице Минфина и МВД России из-за хищения средств с его банковского счета.

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