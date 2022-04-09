Серхио Перес: «Было сложно сохранять форму из-за постоянных остановок квалификации красными флагами»

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес подвел итоги квалификации к Гран-при Австралии, в которой занял третье место.

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