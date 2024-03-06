Милые бранятся...

ГОСУДАРСТВЕННИК Добрый вечер, Империя. Намедни произошло несколько знаковых событий сразу. Маню Макрон призвал Евросоюз ввести войска в Северное Причерноморье, с чем категорически не согласился Олаф Шольц.
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