Байден обеспокоился отходом Грузии от демократии и призвал расследовать выборы

Президент США Джо Байден выразил глубокую обеспокоенность отходом Грузии от демократии и призвал власти республики пойти на диалог с оппозицией, чтобы восстановить "честность выборов" после прошедшего 26 октября голосования.
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