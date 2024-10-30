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Байден обеспокоился отходом Грузии от демократии и призвал расследовать выборы

Байден обеспокоился отходом Грузии от демократии и призвал расследовать выборы

Президент США Джо Байден выразил глубокую обеспокоенность отходом Грузии от демократии и призвал власти республики пойти на диалог с оппозицией, чтобы восстановить "честность выборов" после прошедшего 26 октября голосования.

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