Жителям Смоленска рассказали об изменениях мер поддержки для многодетных

Как сообщили в правительстве Смоленской области, государство продолжает укреплять меры поддержки, направленные на улучшение условий жизни и предоставление новых возможностей для семей с тремя и более детьми.
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