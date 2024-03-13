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По военному объекту в порту Одессы был нанесен повторный удар

По военному объекту в порту Одессы был нанесен повторный удар

ВС России продолжают наносить удары по военным целям на украинской территории. Сегодня в украинских и российских пабликах получила распространение информация о повторном российском ударе по Одесскому морскому порту.

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