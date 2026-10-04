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Царьград

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Стрельба на «Белом рынке» в Челябинске: идёт розыск

Стрельба на «Белом рынке» в Челябинске: идёт розыск

Полиция устанавливает обстоятельства массовой драки со стрельбой и дымовой шашкой, произошедшей накануне на территории «Белого рынка», и просит свидетелей обратиться в отдел «Центральный».

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