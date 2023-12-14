FATF готовится понизить рейтинг России за отсутствие правил регулирования криптовалют

Международная группа, занимающаяся противодействием отмыванию денег, в ближайшее время может снизить рейтинг России в связи с несоблюдением рекомендаций по регулированию криптовалют, как сообщили в Росфинмониторинге.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии