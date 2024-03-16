Что за ублюдочная психология у этих выродков, отребья и последышей девяностых?

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БВ Борис Выдрин И это чучело мат-и-цын ещё министр? За одни свои слова его должны были мигом убрать из своего кресла! Без решений президента, Мишустина, Думы и иных правящих этого мат-и-цина и не было бы. Да и его существование сегодня в кресле министра зависит только от них. Выходит, все они имеют такое же представление о нашей Родине вместо красивых слов о патриотизме. Вот оно - доверие народа к кандидату, откуда оно может быть? Иду голосовать за коммуниста.