Позорище. Встретились две цитаты. Первая - от широко известного в узких кругах блоггера с ником Русский мальчик.
Что за ублюдочная психология у этих выродков, отребья и последышей девяностых?
Комментарии
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VG
Vasily Golov
Отбросим МОК в мох ягель.Более 30 лет российское общество воспитывала потребителей импорта,индивидуализма,исключительности в голом виде.Получили.Что далее?Промолчим или ворчим в интернете.Не более того.Спорт -деталь.Мобилизация-конституционная обязанность.Бежали от нее.Это виновен чиновник?Мозги расжижались.Теперь вспомнили о внутренних врагов.Мы не знали,что улица воспитает другой образ.Продались часть звезд эстрады, продались инженеры человеческих душ.Предают страну.Прощаем.Не мстит власть и прогрессивное общество.Тормоз отключили.Покатились в пропасть.
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11 час.
БВ
Борис Выдрин
И это чучело мат-и-цын ещё министр? За одни свои слова его должны были мигом убрать из своего кресла! Без решений президента, Мишустина, Думы и иных правящих этого мат-и-цина и не было бы. Да и его существование сегодня в кресле министра зависит только от них. Выходит, все они имеют такое же представление о нашей Родине вместо красивых слов о патриотизме. Вот оно - доверие народа к кандидату, откуда оно может быть? Иду голосовать за коммуниста.
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11 час.
Олег Самойлов
Народ! Ну что мы тут обсуждаем-то? Ведь уже давно и конкретно сказано, что те, кто хочет ехать и выступать - пожалуйста! НО! Всё ЗА СВОЙ СЧЕТ! И все вознаграждения, в случае показа медальных результатов, От МОК, но НЕ от государства Россия! И ВСЕ тренировки - ЗА СВОЙ счет! Лафа кончилась! Не хочешь? Дорога открыта на все шесть направлений!
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9 час.
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