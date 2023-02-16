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В Якутии полицейские проводят активную профилактические работу среди молодежи

С целью пропаганды здорового образа жизни, повышения уровня правовой грамотности молодежи и предупреждения противозаконных действий сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков и Центра по противодействию экстремизму МВД по Республике Саха (Якутия) провели профилактические лекции для студентов 1 курса Якутского института водного транспорта (филиал) ФГБОУ ВО «Сибирского государственного университета водного транспорта» и для обучающихся МОБУ СОШ № 26 города Якутск и МОКУ Адаптивной школы-интернат № 28.

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