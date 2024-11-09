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Судзуки призвал Японию пересмотреть отношения с Россией после выступления Путина

Судзуки призвал Японию пересмотреть отношения с Россией после выступления Путина

Политик Судзуки призвал Японию пересмотреть отношения с Россией после выступления Путина @ Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press Tекст: Алексей Дегтярев Японский политик Мунэо Судзуки заявил о необходимости пересмотра политики Токио в отношении Москвы после выступления президента России Владимира Путина на клубе «Валдай».

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Да мало ли что там с казал старичок. Кто его слушать будет?
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