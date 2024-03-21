В Киеве из-за взрыва поврежден склад крупнейшего украинского интернет-магазина

На Украине из-за взрыва поврежден киевский склад крупнейшего интернет-магазина «Rozetka». Об этом в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) сообщил основатель сети Владислав Чечеткин.