В Киеве из-за взрыва поврежден склад крупнейшего украинского интернет-магазина

На Украине из-за взрыва поврежден киевский склад крупнейшего интернет-магазина «Rozetka». Об этом в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) сообщил основатель сети Владислав Чечеткин.
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