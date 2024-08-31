В России началась обязательная маркировка фермерской продукции

С 1 сентября маркировка стала обязательной для фермерских хозяйств и кооперативов. С этой даты все фермеры должны быть зарегистрированы в системе маркировки, маркировать свою продукцию и передавать сведения о вводе и выводе товаров из оборота.
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