Министр культуры: "Асфальтирование дороги в Бутученах не нанесло никакого ущерба национальному наследию"

Министерство культуры приступило к внутреннему расследованию, чтобы выяснить, было ли соблюдено национальное законодательство при асфальтировании дороги в селе Бутучены, входящем в состав культурно-природного заповедника „Старый Оргеев”.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии