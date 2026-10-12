Флик назвал Батракова молодым и талантливым футболистом, мечтающем играть за «Барселону»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о российском полузащитнике «Галатасарая» Алексее Батракове перед матчем Лиги чемпионов УЕФА.
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