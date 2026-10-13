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Спорт Уик-Энд

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Вратарь Тереховский отразил три пенальти - «Локомотив» проиграл на своём поле

Вратарь Тереховский отразил три пенальти - «Локомотив» проиграл на своём поле

«Локомотив» и «Акрон» не выявили победителя в основное время матча Fonbet Кубка России. Встреча на «РЖД Арене» завершилась вничью со счётом 1:1.

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