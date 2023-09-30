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Энрике про 0:0 с «Клермоном»: «Состояние поля повлияло на результат. Оно не создавало хороших условий для игры в футбол»

Энрике про 0:0 с «Клермоном»: «Состояние поля повлияло на результат. Оно не создавало хороших условий для игры в футбол»

«Клермон» и «ПСЖ» (0:0) сыграли вничью в матче Лиги 1. «Командам пришлось играть на поле, которое не создавало хороших условий для игры в футбол.

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