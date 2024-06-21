Массированная атака БПЛА на Крым: что известно

О массированной ночной атаке на Крым сообщили в Минобороны РФ. Ночью 21 июня дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 70 БПЛА над Крымом и акваторией Чёрного моря, 43 над территорией Краснодарского края и один над Волгоградской областью.