WSJ: хакеры КНР взломали T-Mobile и месяцами следили за силовиками США

Китайские хакеры, связанные с разведывательным агентством КНР, провели операцию по кибершпионажу, в результате которой был взломан и получен доступ к нескольким американским и международным телекоммуникационным компаниям.
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