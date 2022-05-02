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Арно Хидирбегишвили: США, киевский режим и партия Саакашвили хотят, чтобы грузины стреляли в абхазов и осетин - на Украине, в Сухуми и Цхинвали!

Арно Хидирбегишвили: США, киевский режим и партия Саакашвили хотят, чтобы грузины стреляли в абхазов и осетин - на Украине, в Сухуми и Цхинвали!

«Чем больше официальный Тбилиси уступает киевской власти, тем больше оплеух получает от неё в ответ, поэтому Грузия обязана зеркально отозвать своего посла и прервать дипотношения с Украиной как с недружественным государством» Война на Украине началась не 24 февраля 2022 года, а спустя 46 лет после Великой Победы: в 1991 году, спустя год после объединения Германии, СССР потерпел Великое Поражение - был ликвидирован и расколот на части, как Германия в 1945 году.

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