Камала Харрис и Дональд Трам / Marco Bello, Jeenah Moon/Reuters 218 прочтений Сегодня Владимир Путин запустил целую дискуссию на Западе, рассказав о поддержке Камалы Харрис в качестве кандидата в президенты США.
"Угроза военного столкновения станет больше": кто лучше для России — Харрис или Трамп?
Комментарии
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Лев Добрый
Камала Харрис со всех сторон для России будет лучше, во первых она юрист - сначала будет думать, потом делать. Трамп коммерсант, он сначала будет делать, а потом думать! И последнее, Камала женщина-индеанка, как хотите, но ОНА будет думать, как обиженная, на белое большинство США, президент!😎👍👈
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18 час.
Елена Верия
Как говорят, "хрен редьки не слаще"... А, может быть, им луче бы Кеннеди младшего выбрать? Он хоть адекватный.
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17 час.
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