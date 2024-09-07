"Угроза военного столкновения станет больше": кто лучше для России — Харрис или Трамп?

Лев Добрый

Камала Харрис со всех сторон для России будет лучше, во первых она юрист - сначала будет думать, потом делать. Трамп коммерсант, он сначала будет делать, а потом думать! И последнее, Камала женщина-индеанка, как хотите, но ОНА будет думать, как обиженная, на белое большинство США, президент!😎👍👈