Евгений Пригожин успел передать компромат первым лицам. Результат мы видим уже сейчас

M_Tatiana_V

Боже, каких только легенд о Пригожине не придумают! И как успел везде поспеть?! И собственный бизнес сколотить, в том числе в Африке и на Ближнем Востоке, и создать "самую эффективную" армию, и поруководить войсковыми операциями, да еще вдобавок поработать за военную прокуратуру! Ну надо же иметь чувство меры, товарищи, которые это все распространяют!