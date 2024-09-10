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Евгений Пригожин успел передать компромат первым лицам. Результат мы видим уже сейчас

Евгений Пригожин успел передать компромат первым лицам. Результат мы видим уже сейчас

Коллаж Царьграда Два года назад бизнесмен Евгений Пригожин говорил, что в Минобороны существуют серьёзные проблемы.

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Комментарии
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Nikolay Zakharov
Не переживайте, генералов в стране тучно,если ещё 2 десятка посадят МО только очистится,что и требуется.
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13 час.
M_Tatiana_V
Боже, каких только легенд о Пригожине не придумают! И как успел везде поспеть?! И собственный бизнес сколотить, в том числе в Африке и на Ближнем Востоке, и создать &quot;самую эффективную&quot; армию, и поруководить войсковыми операциями, да еще вдобавок поработать за военную прокуратуру! Ну надо же иметь чувство меры, товарищи, которые это все распространяют!
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12 час.
A
Andrey
Пока нет наказания за ложь - бардак(ловля выгоды в &quot;мутной воде&quot;) будет продолжаться.
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7 час.

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