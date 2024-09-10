Коллаж Царьграда Два года назад бизнесмен Евгений Пригожин говорил, что в Минобороны существуют серьёзные проблемы.
Евгений Пригожин успел передать компромат первым лицам. Результат мы видим уже сейчас
Комментарии
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Nikolay Zakharov
Не переживайте, генералов в стране тучно,если ещё 2 десятка посадят МО только очистится,что и требуется.
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13 час.
M_Tatiana_V
Боже, каких только легенд о Пригожине не придумают! И как успел везде поспеть?! И собственный бизнес сколотить, в том числе в Африке и на Ближнем Востоке, и создать "самую эффективную" армию, и поруководить войсковыми операциями, да еще вдобавок поработать за военную прокуратуру! Ну надо же иметь чувство меры, товарищи, которые это все распространяют!
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12 час.
A
Andrey
Пока нет наказания за ложь - бардак(ловля выгоды в "мутной воде") будет продолжаться.
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7 час.
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