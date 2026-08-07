В Абхазии есть пляжи, где можно насладиться кристально чистой водой, прекрасными пейзажами и хорошо развитой инфраструктурой При выборе места для пляжного отдыха одни туристы обращают внимание на уровень обслуживания, другие предпочитают уединение и спокойствие, а для третьих важно, чтобы вокруг была живописная природа.