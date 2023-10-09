НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

2 подписчика

«ВКонтакте» ужесточит правила получения синих галочек для профилей и сообщ...

«ВКонтакте» ужесточит правила получения синих галочек для профилей и сообщ...

«ВКонтакте» ужесточит правила получения синих галочек для профилей и сообществ в 2024 годуСо следующего года в социальной сети «ВКонтакте» изменятся критерии прохождения верификации профилей и сообществ, которые хотят получить или сохранить синюю галочку.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх