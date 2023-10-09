«ВКонтакте» ужесточит правила получения синих галочек для профилей и сообщ...

«ВКонтакте» ужесточит правила получения синих галочек для профилей и сообществ в 2024 годуСо следующего года в социальной сети «ВКонтакте» изменятся критерии прохождения верификации профилей и сообществ, которые хотят получить или сохранить синюю галочку.
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