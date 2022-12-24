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Минобороны заявило о ключевых участниках военно-биологических проектов США на Украине

Минобороны заявило о ключевых участниках военно-биологических проектов США на Украине

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов в субботу, 24 декабря, на брифинге назвал имена ключевых фигурантов военно-биологических проектов на территории Украины.

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