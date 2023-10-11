Звонарева проиграла украинке Калининой на турнире в Чженчжоу

Вера Звонарева не смогла пробиться в четвертьфинал турнира в Чженчжоу. В Чженчжоу завершился матч хардового турнира категории WTA-500 в женском одиночном разряде, в котором Вера Звонарева встречалась с украинкой Ангелиной Калининой.
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